南華大學視覺藝術與設計學系為了迎接新的福虎年，並延續優良的傳統文化精神，特別於舉辦一年一度的「迎春納福」活動，由藝術與設計學院院長兼視覺藝術與設計學系主任葉宗和教授帶領師生，傳達創辦人暨董事長星雲大師對世界的關懷之心，希望藉由喜氣揮毫迎來新氣象，並祝大家「處世無畏、和平共存」、「福虎添藝、視計如春」。

本次春納活動的重頭戲「開筆」儀式，邀請林聰明校長現場來個大揮毫。（圖／南華大學提供）

本次春納活動的重頭戲「開筆」儀式，邀請林聰明校長現場來個大揮毫。林校長不急不徐地在偌大的紅紙上書寫「福虎生豐」四個大字，師生們也利用時間寫下虎年金句與新希望，整個系館頓時喜氣萬千，新年氣氛濃厚，歡欣熱鬧！

師生們也利用時間寫下虎年金句與新希望，整個系館頓時喜氣萬千，新年氣氛濃厚，歡欣熱鬧。（圖／南華大學提供）

林校長致詞時表示，視設系每年的「春納」活動，著實已成為校園文化的新傳統，帶來不少的喜氣，系館用心設計與裝飾，不僅年節的味道與喜慶濃厚，更是貴賓到訪南華必須參觀熱點；此外，視設系在葉宗和院長帶領下，已創造連續四年「滿招」的傑出績效。

視設系春納活動已邁入第四年，特別感謝學校長的關愛與經費挹注，近幾年可謂不斷地蛻變、茁壯與成長。（圖／南華大學提供）

葉宗和主任指出，視設系春納活動已邁入第四年，特別感謝學校長的關愛與經費挹注，近幾年可謂不斷地蛻變、茁壯與成長。學生持續在校外競賽中獲得佳績，包含有110年全國學生美術比賽水墨畫類獲得優等獎（第二名）、平面設計類獲得三件佳作奬；第4屆「康堤盃」共獲得一件佳作、三件最佳平面設計獎、一件最佳美術設計獎；第22屆慈龍杯全國書法比賽優選；第三屆我見･我創-佛館文物文創商品設計競賽二件初賽入圍等，表現值得嘉許。