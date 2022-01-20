新北市中和警分局出動大頭娃娃宣導。（中和警分局提供）

新北市中和警分局出動大頭娃娃宣導。（中和警分局提供）

新北市中和警分局出動大頭娃娃宣導。（中和警分局提供）

新北市中和警分局出動大頭娃娃宣導。（中和警分局提供）

新北市中和區公所於1月20日至1月22日及1月24日共計4天8場次「111年福虎平安賀新年，納福中和贈春聯」活動，中和警分局偵查隊為加強重要節日安全維護期前工作特地前往現場進行防竊（扒）、防搶及防詐騙及交通安全等宣導，現場除區公所分送春聯套組外，分局也有警察大頭娃娃陪同宣導及按讚送紅包袋活動，歡迎民眾一起來共襄盛舉。

中和分局分局長李建廣表示，詐騙集團常以「商品作業疏失被設成分期付款」、「商品訂貨錯誤」、「條碼刷錯變團購」為詐騙術語，要求至ATM操作解除分期付款設定，有疑問就要撥打165反詐騙專線查證，並強調，民眾遇到詐騙勿驚慌，應立即與警方聯繫。提領大額現金時，請打「110」警察貼心護送到家。

另中和警分局加強重要節日安全維護期前預訂於1月25日9時至12時在中和區南勢捷運站、勝利市場及中和好市多結合義警及志工等民力舉辦擴大預防犯罪宣導活動，現場限量提供紅包袋及宣導品，歡迎大家屆時踴躍參加，期待與你相遇，一起歡渡福虎年。