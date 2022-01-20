農曆春節將至，新北市中和區公所舉辦「111年福虎平安賀新年，納福中和贈春聯」活動，今年的贈春聯活動因應疫情關係縮小規模辦理，調整為提前請書法名家寫好春聯供民眾索取。
春聯發放日期：自1月20日至1月22日及1月24日共計4天8場次（每日上、下午各1場），於公所門口設置「春聯得來速」服務站，提供方便、快速領取方式，節省民眾排隊等侯時間，可直接領取1份春聯套組，每人每天限領1份，每場次數量有限，送完為止，現場也提供新北市2022年『平安祥虎』的春聯，歡迎民眾踴躍索取。
中和區長賴俊達表示，過新年家家戶戶貼春聯是新春傳統的習俗，迎接虎年到來「平安祥好」，今（20日）活動首日上午由區長、中和國小校長與2位學童共同揮毫寫下新春祝福賀詞，象徵藝文紮根、文化傳承之意。祝福2022年所有的市民朋友都能平安享福、平安上好，並祈求民眾虎年好運旺旺來，虎虎生豐、平安吉祥過好年。
新年即將到來，中和區公所再次呼籲民眾春節期間務必落實防疫作為，佩戴口罩、酒精消毒、保持社交距離，落實個人防護，健康過好年。
★發放地點：中和區公所門口(中和區景平路634-2號)
★發放日期：
1／20日(星期四)：(上午10：30、下午14：00)
1／21日(星期五)：(上午10：00、下午14：00)
1／22日(星期六)：(上午10：00、下午14：00)
1／24日(星期一)：(上午10：00、下午14：00)
(每場次數量有限、送完為止)
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