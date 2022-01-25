彰化市彰化火車站前的「彰化300．古城慶典之都」系列活動，主燈區主燈每晚將持續點亮至3月底。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

籠也將一路亮到3月底，每晚持續點亮彰化城，圖為彰化藝術館前廣場燈籠美景。（資料照）

彰化市公所今年新春期間，配合迎接彰化建縣城屆滿300年，推出一系列「彰化300古城慶典之都」活動，考量新冠肺炎本土疫情升溫，繼取消南瑤宮除夕路跑後，彰化市長林世賢25日表示，原定大年初二至初六（2月2日至6日）的彰化人過年購物節也將停辦喊卡，不過，由6500顆燈籠串連的「亮點彰化城」活動，不受疫情波及，將持續「點亮」至3月底。

林世賢表示，目前將如期舉辦的活動，包括2月1日起至2月15日在國定古蹟元清觀（天公壇）舉行的「天公文化祭」，還有2月12日的「彰化300古城踩街趣」活動；後續仍會配合中央流行疫情指揮中心的防疫指示，滾動式檢討修正，詳細的活動資訊或最新的活動異動情形，民眾可至「彰化300 古城新生」臉書粉絲專頁，或公所官網查詢(https://www.changhua.gov.tw/)。

彰化市公所表示，彰化人過年購物節雖停辦，為刺激消費，店家集點抽大獎仍將持續至3月21日，歡迎民眾加入彰化市公所官方LINE，並於30家特約店家消費一定金額（由店家自訂），並掃描Qr Code即可獲得1點（每家店家最多1點）。

集滿6點者可參加線上抽獎，獎品包括保溫瓶、不銹鋼餐具組、Home Pod mini、家樂福禮券 200元、彰化300後背包；集滿12點者，則在消費活動截止後，擇日在彰化市長林世賢官方臉書舉辦直播抽大獎，大獎包括iphone 13、iPad Air、空氣清淨機等。

另外，彰化市「亮點彰化城」，彰化火車站主燈區亮燈時段為每天下午5點至深夜12點，美食小吃街從陳稜路、長安街至高賓閣一帶，與彰化藝術館的燈籠區，每天下午5點至晚上10點；關帝廟與慶安宮等寺廟燈籠則是亮燈至晚上9點。