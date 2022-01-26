台股今(26)日封關，終場以17674.40點作收，雖下跌26.72點，仍創下歷年農曆封關收盤新高，外資連2賣，今再賣超151億元，賣超最多的個股為聯電，共賣超10.7萬張，外資也賣超台積電9647張。

至於外資買超前10名個股則為富邦臺灣加權反1(00676R)、元大台灣50反1(00632R)、旺宏、中信金、正文、國泰臺灣加權反1(00664R)、大同、國泰金、長榮以及華航，其中，包括3檔反向ETF以及獲利創新高的旺宏、2檔金融股、2檔航運股。

今日台股並未如投資人預期的收紅封關，周線也下跌224點，盤後觀察三大法人資金動向，外資及陸資仍賣超151.06億元，自營商賣超47.59億元，投信則持續買超20.19億元，合計賣超178.46億元。

外資今日大幅賣超晶圓雙雄，除了賣超第1名的聯電，賣超10萬7225張，賣超第4名即為台積電，賣超9647張；賣超第2名為鴻海的1萬4977張，第3名為國泰智能電動車(00893)；至於賣超第5至第10名依序為群創、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、日月光投控、元大金以及佳世達，不僅有多檔重量級個股，也包含2檔熱門ETF。