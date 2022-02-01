華南雲雨帶持續壟罩台灣中部以北地區。(圖／中央氣象局)

未來一周天氣變化大，初四到初六白天為全台最冷時刻，其中北市將會出現12度低溫，沿海地區更是可能出現10、11度數字。

今天(1日)是農曆新年初一，隨著大陸冷氣團減弱，全台溫度也隨之回升，但華南雲雨帶仍持續影響，因此北部、東部地區未來2天也依舊會維持降雨型態，到了初四水氣減少，但北方冷高壓報到，低溫恐下探10度，直到初六白天才會好轉。

氣象主播戴立綱表示，透過雷達回波圖可以看到，台灣中部以北上空正被大片水氣袋壟罩，雨勢斷斷續續，明明地都快乾了，卻又開始下起雨，這就是典型華南雲雨帶的特色，但整體水氣發展並沒有特別大，因此整體降雨大多集中在北部地區與中部、東部山區。

到了初二，中部以北地區仍被華南雲雨帶壟罩，南北壁壘分明，台中以北會持續有雨，台中以南則是晴朗好天氣，這樣的狀況會一直維持到初三結束。戴立綱也提醒，這2天雖然回暖，但日夜溫差仍然相當大。

戴立綱指出，初四開始，北方冷高壓系統開始南下，冷空氣灌入台灣，全台溫度明顯下降，中部以北溫度下探11度，市區內也僅有12到13度，直到初六隨著冷高壓東移，溫度才會回升。

戴立綱最後表示，到了初七，華南雲雨帶再度東移，結合東北季風影響，台中以北以及東部地區將再度降下雨勢，也就是說，初八開工日上班，務必記得攜帶雨具。

氣象局也指出，初二至初三雖然回溫，但雨勢略多；初四到初五北部、東部濕冷、中南部則是陽光會露臉，但日夜溫差達到12度，初四到初六白天，則是冷空氣最強時刻，台北市區低溫僅有12度；到了週日東北季風減弱，溫度回升，西半部都能見到陽光，但到了周一鋒面再度移入，除了南部外，各地都會出現雨勢，並且再度轉涼。