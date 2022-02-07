中央氣象局表示，鋒面通過、冷空氣南下，今(7日)晚到明(8日)清晨要留意局部較大雨勢，今晚入夜後，西半部及東北部低溫約13至15度，周三、周四(9日、10日)東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣明顯轉冷，早晚低溫約14度。氣象粉專《台灣颱風論壇》PO出一張台北過去24小時溫度變化圖表示，台北市下午16：00以後氣溫驟降，並出現「斷崖式降溫」，一下子就掉了6度。

台北市今(7日)下午16：00以後氣溫驟降6度。(圖/截自台灣颱風論壇)

氣象局指出，今晚隨著鋒面接近並通過，雨勢逐漸出現，降雨在今晚至明(8日)清晨這段時間最明顯，中部以北、宜花地區降雨時間較長，南部及台東為局部短暫陣雨，有雷雨發生的可能，還需留意局部較大雨勢，明天白天後冷空氣南下，水氣會逐漸減少，降雨轉為迎風面的北部、東半部為主。

今晚入夜後逐漸受冷空氣影響，西半部及東北部低溫13至15度，花東17、18度，明天北台灣整天偏涼冷，大台北及宜蘭地區高溫不超過20度，中部及花東21、22度，南台灣影響最小，還可達24度，但清晨仍要注意保暖。

7至8日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三、周四(9日、10日)東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣對於氣溫的感受最為明顯，整天涼冷，中南部及花東白天則是涼、舒適，越往南影響越少，但清晨仍冷；迎風面的北部、東半部地區還是有局部短暫雨，中南部水氣減少，恢復到多雲到晴。

周五、周六(11日、12日)冷空氣減弱，氣溫回升，北台灣高溫可以回到20度以上；水氣又更縮減，剩下東半部跟北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周日(13日)另一波鋒面接近，下周一(14日)鋒面通過及東北季風增強，台灣附近水氣增多，鋒面接近並通過時，中部以北及東半部轉為有短暫陣雨，其他地區多雲，之後會慢慢轉為東半部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區多雲。

15日、16日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，17日東北季風稍減弱，氣溫稍回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。