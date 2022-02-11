氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天氣溫明顯回升、各地「暖如春」，北台舒適、中南部微熱，日夜溫差大，西半部晴朗有霧，東半部偶有局部短暫雨；明日至13日下午，各地白天舒適微熱，西半部清晨因「輻射冷卻」仍有偏低的氣溫，日夜溫差很大，西半部天氣晴朗，易有霧、影響能見度，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，13日晚起「鋒面」抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，南部亦有局部短暫雨的機率、氣溫遽降；14日受強冷空氣影響，北台冷、中南部亦轉冷；下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；15日清晨氣溫降至此波最低、本島平地最低溫約在10度左右。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日白天起至16日氣溫緩慢回升；西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨；17日轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大。