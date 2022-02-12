氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日北部及東北部雲量稍增，桃園、大台北及東半部偶有零星短暫降雨的機率；中南部晴時多雲、易有霧。白天北台舒適微涼、中南微熱，早晚各地偏涼；明日西半部天氣晴朗、易有霧，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天各地舒適微熱，清晨氣溫仍偏低。明傍晚起「鋒面」雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，14日至15日晨，強冷空氣南下，氣溫遽降，各地轉冷；「輻射冷卻」加成，本島平地最低氣溫，周一晚探11度、周二晨更下探10度，「乍暖還寒」，注意調適；14日下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，15日白天起至16日氣溫緩慢回升；西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨；17日轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大；18日在鋒面前暖區，水氣增多，易起霧、有局部短暫雨的機率。