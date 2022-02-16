16日受大陸冷氣團影響，中部以北空品區位於迎風面，空氣品質多為普通；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖、金門地區多為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間達紅色警示等級，馬祖地區受到中國沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，16日受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件較佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間達紅色警示等級。

未來一週，16日大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積；17日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差 ；18日華南雲雨區東移影響，污染物受降雨洗除機率上升，空氣品質有望好轉；19日至21日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下並影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。