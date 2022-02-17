17日受大陸冷氣團稍減弱，雲嘉南以北空品區位於迎風面，空氣品質多為普通；高屏空品區位於下風處，污染物易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，17日大陸冷氣團稍減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南空品區位在背風側，水平及垂直擴散條件轉差，易有污染物累積；氣象局預報中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，17日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差 ；18日華南雲雨區東移影響，污染物受降雨洗除機率上升，空氣品質有望好轉；19日至21日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，迎風面擴散條件佳，下風處污染物稍易累積；22日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，污染物可能累積。