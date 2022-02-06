受大陸冷氣團持續影響，今晨全台天氣偏冷，最低溫出現在嘉義民雄9.6度，氣象專家吳德榮表示，明天（7日）開工日白天回暖，但晚上起到周二（8日）清晨鋒面快速通過，天氣驟變，全台有明顯降雨，氣溫驟降轉冷。

氣象局今晨發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣9縣市有10度以下氣溫發生機率。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今白天起強冷空氣減弱，氣溫微升，北部、東北部約15至18度仍偏冷、中南部、花東20至24度。降雨部分，桃園以南晴時多雲，其他地區偶有零星降雨。

吳德榮表示，明開工日（7日）天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。明晚開始至周二（8日）清晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地有明顯降雨，伴隨氣溫驟降，低溫僅約14度。周二白天起至周三（9日）各地天氣迅速好轉，冷空氣較前波稍弱，白天北台灣偏涼，約14至17度、中南部舒適，約13至22度，早晚各地偏冷。

吳德榮表示，接著周四（10日）清晨短波掠過，迎風面水氣增，北部及東半部轉局部短暫雨，周四下半天水氣漸減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨；中南部晴時多雲。周五、六（11、12日）氣溫逐日漸升、天氣大幅回暖，各地晴朗，西半部易有霧，東半部偶零星飄雨。