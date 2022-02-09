受東北季風影響、水氣增加，今、明兩天北部、東半部有雨，北部整天濕冷約17至19度，接著周五起氣溫逐日漸升、各地暖如春，周日（13日）鋒面抵達、冷空氣南下，中部以北再轉雨降溫。

氣象局表示，今天東北季風持續影響，同時華南水氣移入，迎風面北部、東半部降雨機率比昨天上升，特別是桃園以北及宜花地區，越往北水氣越多，整天降雨時間偏多，中南部多雲到晴；白天高溫略回升，北部17至19度，整天都會感受濕冷，中部、台南及東半部21至24度，高屏25至27度。

氣象局表示，周四（10日）東北季風影響，北台灣整天涼冷，約16至18度，其他地區早晚有涼意；北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周五至周日（11至13日）白天，氣溫逐日漸升、各地暖如春，白天北台灣舒適，約16至21度、中南部微熱，約23度，早晚涼。周五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨；周六至周日（12至13日）白天，各地晴朗，西半部易有霧。

吳德榮表示，周日傍晚起鋒面抵達、冷空氣南下，中部以北轉有雨，各地氣溫下降。下周一（14日）下午起漸好轉，中部以北轉多雲、東半部局部短暫雨；下周二（15日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。而這波冷空氣強度及演變，各國模式模擬差異不小，有待後續觀察。