農曆春節進入後三分之一，一波強冷系統大軍壓境，在許多人準備收假的同時，急凍拜年。大年初四適逢「立春」，受冷空氣影響，今起明顯掉溫，一路冷到年初七開工日清晨，這段期間內都有機會下探10度低溫。降雨方面，隨著鋒面減弱，雨勢可望趨緩；不過中央氣象局今晨仍針對北北基發布大雨特報。

鋒面雲系逐漸東移，北部降雨緩和，但「雨越來越小」時，一股冷空氣正從北方南下，且威力強大，「越晚越冷」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晨平地低溫已降至12.8度（桃園楊梅），氣溫將一路下滑，連冷4天。

其他各地低溫，中南部的台中大甲（13.4度）、台南後壁（14.1度）已跌破15度；東部最冷出現在宜蘭三星鄉（15.6度）；台北市的文山、南港則有14.1度。白天稍回溫，北部重返16度，中南部及東部逾20度，日夜溫差大。

鋒面逐漸減弱東移，今北部降雨趨緩。（中央氣象局提供）

根據最新模式模擬，年初四強冷空氣南下，各地轉乾冷；初五、初六兩天西半部晴朗，僅大台北東側、東部地區有短暫雨。初五、初六清晨受「輻射冷卻」效應影響，平地有機會下探至10度，應注意保暖。

這波冷空氣要等到年初七才會結束，當天清晨仍有機會看到10度，白天大幅回暖。當晚鋒面快速通過，天氣驟變、各地有雨。接著進入春季模式，天氣變化迅速，時雨時晴、時暖時涼。