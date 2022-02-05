中央氣象局5日發布低溫特報，受到大陸冷氣團影響，5日晚間至6日清晨，雲林可能出現10度以下低溫，沿海漁民表示去年底、今年初幾波低溫都在12、13度，虱目魚還受得了，5日低溫特報大家不敢大意，紛紛展開防寒措施，希望不要在新春就出現災損。

中央氣象局指出5日起，新竹到雲林、金門部分地區，入夜後至隔日清晨可能出現10度以下低溫，為寒冷等級的「黃色燈號」，呼籲民眾加強防寒，農作物與養殖漁業須注意寒害。

口湖鄉何姓漁民表示，去年11、12月有3波低溫，今年1月及除夕前也有大陸冷氣團來襲，大家都有進行防寒，所幸沒有傳出重大災情，年假期間氣溫也在15度以上，此波冷氣團雖然只有1、2天，但還是要小心面對。

何姓漁民說，去年1月初寒流來襲，造成虱目魚大量凍斃，事後不少漁民加強地下水引水設備，把水溫較高的地下水引入魚塭。今年低溫情況未如去年嚴重，大家都很慶幸沒有寒害，希望此波低溫不要造成災損，讓大家度過1個好年。

口湖鄉王姓漁民指出，雲林沿海主要為虱目魚與文蛤混養池，因養殖文蛤所以魚塭不能太深，導致水淺無法保溫，每次低溫來襲大家都很擔心，所以已有不少漁民改養烏魚、石斑、台灣鯛等較耐寒魚類，不過成本相對較高，有賴相關單位協助轉型。