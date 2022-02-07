雲林縣政府推動「2022雲林全民健康運動年」，提升民眾免疫力、為全運會暖身。（張朝欣攝）

雲林縣政府為提升民眾健康意識，養成運動習慣，藉以強健體魄、提升免疫力，今年推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，7日開工首日，由雲林縣長張麗善率縣府團隊進行躲避球大賽，希望帶動運動風氣，同時為承辦2025年「全國運動會」暖身。

張麗善7日率副縣長謝淑亞、祕書長曾元煌、工策會總幹事張耀文，以及縣府各局處長進行新春團拜，並舉辦「虎虎生風鬥球趣」主管躲避球大賽，鼓勵大家多運動，讓雲林動起來。

張麗善表示，雲林縣去年主辦「全國中等學校運動會」獲各界肯定，因此順利爭取到2025年承辦「全國運動會」，雲林曾於2005年舉辦「全國運動會」，睽違20年後再度舉辦，將延續2021全中運的氣勢，讓全台人民再次驚艷。

全運會預計於2025年10月18日至23日登場、共有32項競賽，雲林縣將整合觀光、美食、人文產業，讓參與賽事的運動選手與到訪民眾留下深刻印象。

張麗善說，後續將規畫建置縣民健康管理、社群互動、運動資訊等平台，以及辦理各項推廣活動及鼓勵措施。希望所有縣民共同參與，自主建立規律運動習慣、將運動融入日常生活、因興趣而愛上運動。

張麗善指出，面對疫情延燒，縣府積極用心投入防疫工作，雖然接種疫苗可以降低感染風險及嚴重度，但並不是對抗新冠病毒的萬靈藥，透過規律運動提升免疫力，才是對抗疫情的根本之道。

張麗善提醒，春假過後，若民眾有身體不適情況，務必前往醫療院所快篩，了解自己健康狀況，保護家人與親友。針對本月11日開學，會要求學校落實量體溫、加強清消，學生若有不適情況就請假在家自學。