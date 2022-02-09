身體力行環保生活的斗六市八德社區居民表演。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局也首次推出「環保餐具租賃服務」，轄內機關、學校、社區及團體只要有使用餐具之需求，就可上雲林縣環保局share love愛循環惜物網申請。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局今（9日）日舉行「雲林縣永續新生活運動」記者會，呼籲民眾響應環保永續新生活，實際落實於日常生活習慣中，包括垃圾減量、資源回收、多蔬食、機車定檢、租借環保餐具等。

環保局長張喬維表示，縣長張麗善非常重視聯合國「永續發展目標」概念，規畫2030年的雲林縣永續目標，民眾也可以從日常生活上做起，就從今日開始起跑。

張喬維表示，環保政策的推動需全民共同響應，環保局已推動環境教育低碳輕旅行、機車定期定檢、租借環保餐具、化工原料四要管理、少肉多吃蔬食、居家使用省水裝置馬桶、自備環保餐（杯）具、垃圾要分類。

其中環保局與慈濟功德會雲林聯絡處合作於去年11月25日至12月31日，請民眾分享自己的蔬食餐，共2896位民眾響應。雲林縣設置機車定檢站有128站，期能將空氣汙染排放量降低。

此外，去年環保局也首次推出「環保餐具租賃服務」，轄內機關、學校、社區及團體只要有使用餐具之需求，就可上雲林縣環保局share love愛循環惜物網申請。