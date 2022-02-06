雲林縣北港鎮武德宮除了供奉財神爺，黑虎將軍鎮守財庫，保佑小孩平安，人氣不輸財神爺，今年適逢虎年人氣更旺，每日遊客逾10萬人次，廟方因應信眾需求，特別推出眾多黑虎將軍文創產品，大受歡迎，吸引許多年輕信眾前來參拜。

北港武德宮原本為1間傳統廟宇，現任主任委員林安樂接手後，以其台大經濟系、政大金融所的金融經營專長，為武德宮注入種種新元素，並成立武德宮專屬設計團隊，除負責宮廟平面視覺設計，也開發許多充滿財神、黑虎將軍元素的文創產品。

林安樂表示，今年適逢虎年，前來參拜的信眾除向財神爺祈求財運亨通，也祈求黑虎將軍幫忙鎮守財庫，保佑全家大小平安，新春期間每天都吸引逾10萬人次信眾，大年初四晚上接財神，人潮更將廟內外擠得水泄不通，場面非常壯觀。

廟方因應信眾虎年需求，推出各種Q版黑虎將軍文創品，包括黑虎將軍存錢筒公仔、黑虎將軍Q版小公仔、招財黑虎玩偶、納財萌虎零錢包等。知名連鎖超商、淨水器、一卡通等企業也推出黑虎將軍聯名產品，讓消費者在虎年「虎虎生豐」。

林安樂說，今年廟方斥資逾百萬元引進「AI影像分析系統」，藉由72隻攝影機與電腦系統精準掌控人流數，除了配合防疫管控入廟人潮，也會將每年人流數提供給政府相關單位參考，作為未來雲林縣旅遊規畫的大數據資料庫。