衛生紙喊漲，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠不漲價還加碼送。（張朝欣攝）

最近國內衛生紙紛紛喊漲，雲林縣北港鎮1家衛生紙工廠10日表示國際紙漿上漲，加上海運因疫情運貨量受限，所以部分品牌衛生紙將調漲近1成，但工廠為回饋在地消費者，不僅不漲價，到工廠直購還有買8箱送2箱優惠，10箱共800包7120元，平均每包不到9元，一起與民眾抗漲。

北港鎮邦尼熊衛生紙工廠，主要生產自有品牌與代工衛生紙相關產品，負責人吳品峰熱愛在地文化，在工廠內規畫「北港故事館」作為門市，結合文創介紹在地的故事，同時不定期推出衛生紙優惠方案，只要出現「衛生紙之亂」，就會擔任救援角色。

吳品峰表示，最近因國際紙漿漲價，海運仍因疫情影響運費居高不下，還有國內調漲基本工資，為了反映成本，部分品牌衛生紙將調漲，他的工廠因與國際紙漿大廠長期合作，原物料來源與價格都相對穩定，加上減少廣告費用，所以能以較低價格回饋給消費者。

吳品峰說，工廠的衛生紙1箱890元，之前曾推出購買8箱7120元，即贈送價值3000餘元的折疊式腳踏車，結果供不應求，業績成長1倍，不過最近金屬漲價，腳踏車也跟著變貴，實在無法再推出同樣促銷方案，因此改為買8送2，也很受歡迎，經常有民眾特地開車來大採購。

吳品峰強調，他的品牌衛生紙在其他通路還是有調漲，但為回饋在地消費者，只要直接到工廠購買，就能享有優惠，絕對物超所值。也呼籲大家不要因預期心理而搶購，10箱衛生紙已足夠一般家庭使用1年。

民眾指出，衛生紙可說是現代人的必須品，每個家庭的使用量相當多，所以只要漲價就會引發關注，目前品牌衛生紙每包大多在10元以上，有些甚至要15元，面對萬物齊漲，能省就省。