中央氣象局地震報告，7日晚間6點58分在東部海域深33公里處，發生芮氏規模5.5地震，雲林縣最大震度為斗六市3級，民眾表示明顯感受晃了一下，還好沒有持續很久。雲林縣消防局指出，目前尚未接獲有關地震災情。