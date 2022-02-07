東部海域地震 斗六市最大震度3級 民眾：明顯晃了一下 19:242022/02/07 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部海域地震，雲林縣最大震度3級，民眾表示明顯晃了一下。（中央氣象局提供／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告，7日晚間6點58分在東部海域深33公里處，發生芮氏規模5.5地震，雲林縣最大震度為斗六市3級，民眾表示明顯感受晃了一下，還好沒有持續很久。雲林縣消防局指出，目前尚未接獲有關地震災情。 台南山上水道博物館安排六藝學苑走春 讓民眾不虛此行 青年創業手作飯糰 為波麗士大人暖胃又暖心 #東部海域 #3級 #雲林斗六 #民眾 #明顯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 花蓮大地震剛滿4周年 今晚令民眾憶起可怕經歷 19:332022/02/07 生活 傳蔡壁如將任民眾黨祕書長 柯文哲回應了 17:312022/02/07 政治 開工日 來三峽農會 拿發財水討吉利 04:102022/02/07 地方新聞 蔡政府執政5年新生兒大減5.4萬 馬英九：有民眾擔心兩岸開戰 13:082022/02/07 政治 吵架離家轉去大賣場購物 中市警速尋回夫妻圓圓 11:482022/02/07 社會 把握上午好天氣 今早回暖晚間氣溫驟降 越晚降雨越明顯 09:222022/02/07 生活 春節打氣旺 南投首劑疫苗涵蓋率近8成 04:102022/02/07 地方新聞 大陸人看台灣》十年前，我所見到的「民主台灣」 00:022022/02/07 《百貨股》精品、餐飲虎旺 遠百春節業績增1成 08:182022/02/07 財經 金錢糾紛！男遭3煞狂毆脫到剩內褲丟包山區 滿臉血求救民眾嚇死 11:412022/02/07 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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