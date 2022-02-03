9天年假過了一半，今起鋒面通過、迎風面有雨；強冷空氣隨之南下，各地氣溫下滑。中央氣象局針對基隆北海岸發布大雨特報，降雨將往南、往東發展。明「立春」受冷空氣影響，越晚越冷；初五清晨因「輻射冷卻」效應，有機會再探10度低溫。

雲系集中北部海域，偶有水氣移入，氣象局針對基隆、新北（北海岸）發布大雨特報。大年初三若安排出遊，雨區有機會自北往南、往東擴大，應留意天氣變化。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今受鋒面通過影響，各地轉濕冷，海拔3200公尺以上高山，有降雪機率。

今各地氣溫：北部14至18度、中部14至23度、南部15至26度、東部14至25度。吳德榮指出，大年初四強冷空氣持續南下，全台氣溫一路下滑、愈晚愈冷。到了初五、初六清晨，因「輻射冷卻」效應，本島平地有機會再探10度低溫；濕冷的天氣，要等到初六白天才會逐漸結束。

根據最新模式模擬，開工日（7日）白天西半部晴朗、明顯回暖；東半部偶有局部短暫雨。「立春」後開啟春季模式，鋒面快速通過、天氣變化迅速。