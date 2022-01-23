移民署北區事務大隊台北市服務站舉行「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，手作虎年春聯吊飾，提前感受春節氣氛。（圖／移民署提供）

農曆新年將至，移民署台北市服務站日前舉行「新住民家庭教育暨法令宣導」，邀請大陸陝西的新住民惠熙靜擔任講師，分享與先生相知相戀進而組織家庭的故事，活動也安排一起共同手作虎年不織布春聯吊飾，並貼上象徵性大吉大利的橘子、好彩頭的白蘿蔔做為點綴，現場洋溢濃濃新年喜慶味。

新住民惠熙靜說，20年前在航空公司擔任空姐時，與先生一見鍾情隨即閃婚，為了愛情來到臺灣，沒想到卻因氣候感覺不適應，陝西氣候缺水乾燥，但台灣比較潮溼，必須自我調整。惠女與先生育有2子，在兒子上學後，她會到學校擔任愛心媽媽及志工服務，2010年加入電視節目《WTO姊妹會》，目前已是節目固定班底。

惠熙靜認為，世上沒有婆媳問題，只有如何處理議題。有一次在跟婆婆吵架時，婆婆一時沒站穩，她下意識扶了婆婆一把，頓時有了領悟：「事情一定要爭到有是非對錯嗎？」認為媳婦不必一昧與婆婆頂嘴爭吵，順從也是解決之道，現在婆婆上醫院看病，都是找她陪伴。

惠表示除了透過電視節目分享自身經驗、學習各國文化差異之外，也鼓勵更多姊妹可以透過學校、親友或參觀各類多元文化活動，都能得到各類的生命解答。

移民署北區台北市服務站主任蘇慧雯也在課程中向新住民提醒，因應春節連假，除了做好防疫保護自己和家人之外，持續加強防範非洲豬瘟也是相當重要的議題，呼籲大家切勿攜帶國外肉類產品或肉製品來台，若收到不明包裹拆封前請錄影存證並小心拆封或通報防檢局或動保處。