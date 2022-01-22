楊鎮浯縣長期待進一步落實醫療照顧服務，減輕鄉親的經濟負擔。（李金生攝）

金門民眾赴台就醫及陪同者住宿費用補助，縣府修訂辦法回溯自今年1／1起，擴大補助對象至新住民配偶，減輕鄉親出門在外的經濟負擔。

縣衛生局說明，擴大補助對象為與金門縣民結婚的新住民配偶，包括婚姻關係存續中或其配偶死亡而未再婚者，或離婚後取得在金門縣設有戶籍之未成年親生子女監護權者。

楊鎮浯縣長關懷鄉親因緊急重症後送台灣就醫，常因人生地不熟面臨生理、心理的雙重壓力外，更需面對沉重的經濟負擔，因此在縣議會的支持下，由縣府團隊擬訂住宿費用補助要點，自2020年6月1日至2021年12月31日，已有2317人次受惠。

縣衛生局表示，符合補助之對象，持轉診單赴台就醫（含前後各1日）入住合法旅宿，低收入戶每日最高補助新台幣1200元，中低收入戶每日最高補助新台幣800元，一般戶每日最高補助新台幣500元。實際住宿費用如未達補助金額，則以實際住宿費用覈實補助。

這項補助以1房、每趟次5日、每年以6次為限，但持有重大傷病卡、早療個案、低收入戶、中低收入戶者，補助次數得增至12次。

申請人應於就醫返回金門之日起3個月內，檢附申請文件，向金門縣衛生局或各鄉鎮衛生所申請補助，逾期不予受理。另如轉診赴台至基層診所就醫者，也不予補助。相關問題可上金門縣衛生局網站查詢；或電承辦人082-330697分機111呂小姐。