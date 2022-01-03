元旦總統府升旗典禮，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲被「罰站」，民眾黨要求蔡英文總統應道歉，引發各界關注，但柯文哲表示，「我都不在意了，奇怪了，旁邊的人那麼熱烈幹什麼」。《中天新聞》派出記者進行街頭民調，結果顯示，很多民眾都認為柯文哲被「罰站」這件事，總統府十分失禮。

柯文哲3日表示，這個國家有其他更重要的事，常常是這樣，以他的個性，「要我站就站不會囉哩八唆，也不會在意、不會小題大作」，當事人都無所謂了，感覺大家很喜歡興風作浪，台灣要做的事情太多了，不要浪費大家時間，「我都不在意了，奇怪了，旁邊的人那麼熱烈幹什麼。」

針對柯文哲參加元旦升旗被「罰站」40分鐘，《中天新聞》派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，總統府外被罰站40分鐘，柯文哲表示「我都不在意，旁邊的人這麼熱烈幹嘛」，你覺得？並給出5個選項讓民眾選擇：

1.氣噗噗！首都市長被罰站，真的很沒禮貌

2.陳菊哭…菊姐表示我也一起站，怎沒人關注我

3.我就問！柯都不在意，民眾黨是在熱烈什麼

4.證明總統府做事果然零零落落

5.護主心切！柯P不在意，柯粉崩潰中

結果顯示，共有20位受訪民眾參與這個投票，有10人選擇選項1，6人選擇選項3，4人選擇選項4。受訪民眾表示，「滿可憐的」、「尷尬或是有一點好像要讓他難堪啦」、「他好像是在前面一個人閱兵這樣子」、「我們不是民眾黨的，但我們看到這樣子情何以堪，真的快要流淚了」。