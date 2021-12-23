備戰2022年縣市長選舉，民眾黨布局備受矚目，民眾黨立委蔡壁如今日接受廣播節目專訪談及民眾黨布局時表示，積極促成黨籍立委高虹安參選新竹市長，台北市看起來副市長黃珊珊一定會選，基隆則規畫黨團總召邱臣遠參選，自己選不選，明年再來思考；至於是否會投入新北或桃園選戰，蔡壁如說，她的生活圈在北部，交由黨部規畫，她也喊話民眾黨的不分區立委不要畏戰。

明年地方縣市首長選舉備受矚目，黃珊珊有意接棒身兼民眾黨主席的柯文哲參選台北市長，但民調始終處於落後狀態，蔡壁如先前則預測，國民黨立委蔣萬安勝選機率高。

對此，蔡壁如今表示，目前民調確實是這樣顯示，但民調是一時，之後變化不清楚，黃珊珊看起來是一定會選。

至於民眾黨對其他縣市首長選舉布局，蔡壁如說，新竹市還是極力促成高虹安參選，邱臣遠規畫參選基隆市，現在暫時這樣規畫，至於她選不選，明年再思考。

主持人追問若參選會是北部或南部，蔡壁如說，她的生活圈都在北部，但黨會有規畫，就看黨規畫要到哪去。是否意味將出征新北或桃園，她強調，一切交由黨規畫，現在沒辦法回答。

蔡壁如喊話，不分區立委應該要不畏戰；若要參選是否要辭去不分區立委，就她的個性一定會辭職參選，不過，屆時黨中央會有共同決定。