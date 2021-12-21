從12月19日開始金星進入逆行，且會一直持續到明年的1月29日，星座專家艾菲爾老師在臉書粉專發文，點名4個星座會受到金星逆行影響，2022一開年愛情運就可能出現危機。

第四名：處女座

12月19日開始，金星逆行在處女座的愛情宮位，這股不順利的能量會一直延續到農曆年前才結束，這段期間有伴的處女座說話會變得毒辣，無心的一句話很可能就戳碎對方的玻璃心。而已婚的處女座則要謹記，不要比較、不擺臉色、給對方尊重和信心、有事靜靜聆聽，絕對會讓對方越來越愛你。

在2022上半年，有許多宮位相合相生，愛情方面運氣不錯，到了木星逆行的10月份時，關係會變得比較緊張，千萬別忘了自己當初心動的原因，單身的處女座若是想要告白，則要好好把握上半年時間。

第三名：金牛座

金牛座在這段金星逆行的期間受到不小影響，愛情婚姻變化多端，難以維持一段穩定的感情，問題主要在於，單身的金牛座仍對前任有幻想，無法接受新一段感情；有伴的金牛座雖然和對方感情甜蜜，但一見家長就可能直接「墜入地獄」，且討論聘金彩禮的過程中，處處都有陷阱；另外已婚的金牛座也不輕鬆，總是需要時刻防範閨密、小三。

金牛座一定要記得活出自己、主宰自己，不然這段愛情與婚姻關係就會相當陰晴不定，建議你在明年1月29日以前，凡事都要謹言慎行，不要因為一時衝動而打壞和另一半的關係。

第二名：摩羯座

2022一開年，摩羯座就遇到金星逆行在愛情婚姻的宮位，不過並不是所有的逆行都是壞事，很可能只是需要多繞一點彎路，但還是可以抵達終點。像是單身的摩羯座身邊不乏追求者，只是你一直陷入對自己沒自信的情境中，不敢相信有人真的欣賞自己；而有伴或已婚的摩羯座，則可能有另一半忽遠忽近、彼此的關係快要走不下去的感覺。

不管遇到哪種狀況，你的感覺很可能都不是真的，建議可以多問問身旁親朋好友的看法，說不定就可以避免你做出錯誤的決定。

第一名：巨蟹座

2022年冥王星依舊停留在巨蟹座的夫妻宮，再加上金星逆行，所以感情上會比較多愁善感，一遇到挫折就會想打退堂鼓。單身的巨蟹座千萬不要怕和人競爭，只要盡情釋放個人魅力，很可能就是最後的贏家。

有伴和已婚的巨蟹座，你對婚姻有很全面的認知，並且有足夠的智慧去釐清自己對人生伴侶和婚姻的需求，只是你不太懂得表達，過於隱藏自己的想法和感受，寧願被誤會也不想解釋，因此要小心彼此的嫌隙導致分手或離異的問題。