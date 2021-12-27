林智堅宣布棄選大新竹市長 促加速「竹竹合併」

「竹竹合併」升格議題，引發朝野大戰，新竹市長林智堅27日上午才霸氣向朱立倫提3問並發戰帖要辯論，但晚間傳出林向府方報告不選意向並獲同意，但府院仍有不同意見，高層已出面介入，要林智堅不要發棄選聲明，但林智堅仍堅持自己想法，導致「不選」傳言滿天飛。而林智堅晚上8點召開記者會回應外界疑慮，宣布不選決定。

據媒體《中廣新聞網》27日報導，今晚傳出，府院高層晚間已出面介入，要林智堅不要發棄選聲明，原以為此事已就此打住，但市府幕僚私下透露，林智堅棄選極可能成定局。據報導稱，林智堅拋震撼彈棄選原因，傳出係因為林智堅面對在野黨的壓力相當大，加上黨內雜音也未曾間斷，林智堅才會有棄選首任大新竹市長的想法，以換來大新竹合併升格，盼加速修法。

不過，林智堅在稍早8點多的記者會上表示，「經過連日思考，決向大家報告，為了能夠促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，我決定不會參選2022年新竹縣市合併升格後的大新竹市長。我希望這樣的決定，能夠促使在野各政黨，停止政治操作，讓大新竹升格有助於國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。」