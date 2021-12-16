北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理 15:262021/12/16 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中華路發現疑似爆裂物。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方正進一步釐清可疑物品中。（陳鴻偉翻攝） 台北市警方16日下午2時許接獲民眾報案，指稱中華路二段484巷、南海路口，發現1只疑似爆製物，警方已派員封鎖現場、周遭人車管制，消防車也在旁待命，目前正由防爆人員進一步釐清中。 北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理。(戴志揚翻攝) 中華電育兒工時 國營事業擬跟進 精神疾病犯嫌處遇未盡周妥 監院促請政院改善 #中華路 #警方 #北市 #發現疑似 #爆裂物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃市體育局股長爬中央尖山失聯 消防局持續搜救中 12:082021/12/16 社會 永久居留外國人申辦工作許可 線上申辦快速又方便 14:492021/12/16 財經 台達智慧物聯平台 迎智造新未來 04:102021/12/16 投資理財 熱心義消免費教瑜珈 消防員放鬆身心直呼：好幸福 14:512021/12/16 寶島 助偵測第2劑BNT心肌炎 台大幫建中等4校生做心電圖檢查 13:582021/12/16 生活 當心隔夜醉 丁允恭成酒駕教材 04:102021/12/16 生活新聞 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 13:432021/12/16 生活 中工雲宇宙 2025完工問世 04:102021/12/16 證券．權證 預估總銷超過九成 台金聯平價宅申購 達41戶 04:102021/12/16 金融．稅務 彰化灰濛濛空品一片橘 雪上加霜伸港紡織廠還發生火警 11:502021/12/16 生活 NBA》聯盟出現首例Omicron 將全面加強檢測力度 08:242021/12/16 體育 社會熱門新聞 嫩妻天天深夜外出替友餵貓 夫見簡訊「有貓膩」秒罩綠光 - 社會 北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理 - 社會 妻半夜出門到摩鐵「餵貓」 尪活逮偷情證據心碎提告 - 社會 離譜天官！上尉盜刻旅長官印 公文自己批「可」下場出爐 - 社會 神級罕見「操」姓寶寶怎取名？爸媽煩惱10天 爺丟1字秒報戶口 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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