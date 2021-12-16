警方正進一步釐清可疑物品中。（陳鴻偉翻攝）
警方正進一步釐清可疑物品中。（陳鴻偉翻攝）

台北市警方16日下午2時許接獲民眾報案，指稱中華路二段484巷、南海路口，發現1只疑似爆製物，警方已派員封鎖現場、周遭人車管制，消防車也在旁待命，目前正由防爆人員進一步釐清中。

北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理。(戴志揚翻攝)
北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理。(戴志揚翻攝)
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