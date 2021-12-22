位在重慶北路4段士林地院法官宿舍遭竊賊侵入，2名分住不同樓層的法官，21日晚間返家，都發現住家遭侵入痕跡，其中1名法官先發現門鎖遭電鑽破壞，另1名女法官返家，赫見後窗玻璃破損，竊賊侵入屋內竊取1台筆記型電腦、信用卡，女法官已向警方報案，鑑識人員已漏夜採證，積極追緝竊賊中。

5層樓高的法官宿舍，位在重慶北路士林簡易庭後方，公寓內住戶全部是法官以及法官的家人，21日晚間7點多，某法官下班返家，發現鑰匙無法正常開門，一度以為門鎖故障，找來鎖匠才知道鑰匙孔遭電鑽破壞，鑰匙無法插入鎖孔，還好鎖頭堅固，竊賊不得其門而入，屋內並未遭竊，該名法官立即拍照上傳LINE群組，通知其他法官們注意門窗，小心竊賊。

另一名女法官隨即想起，下午4點接到銀行簡訊通知，指信用卡刷卡異常，當時以為只是盜刷，可能是詐騙訊息，並未立即報案或向銀行反應，下班時看到訊息時，想起卡片放在宿舍內，會不會遭人侵入，立刻返回宿舍查看，驚見屋內物品散落一地，遭竊賊翻箱倒櫃。

女法官查看後發現，後窗玻璃被敲破，竊賊疑似從樓梯間進入後，攀爬鐵窗侵入屋內，除了信用卡遭竊，還有一台筆記型電腦不翼而飛，裡面則有存放判決相關檔案，21日晚間10點多，立刻到社子派出所報案，警方鑑識人員深夜12點多到場採證，並調閱法官宿舍周邊監視器影像。

警方表示，女法官現正向銀行調閱刷卡紀錄，釐清竊賊是否持行竊得來的信用卡盜刷，同時正調閱宿舍周邊的監視器過濾可疑人等。