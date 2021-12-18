慣竊入侵北市大安區校園行竊 4天得手6起遭查獲 15:222021/12/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳嫌多次混入校園，趁學生不注意摸走包包內的財物。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 42歲陳姓男子，上月間混入台大等多所校園行竊，大安分局在上月6日至10日期間，就接獲6起遭竊盜及侵占案件的報案，立即成立專案小組展開偵辦。 警方依嫌犯特徵全面調閱監視器追查，鎖定平日靠打零工維生的陳嫌涉案，前往文山區陳嫌租屋處將他拘提到案，現場查扣悠遊卡1張、衣褲3件、球鞋2雙等贓證物。 陳嫌坦承竊盜、侵占學生物品，再持金融卡盜領等犯行，訊後依竊盜、侵占、詐欺等罪嫌移送法辦，警方認為陳嫌因反覆實施竊盜、侵占等犯罪行為，為防止逃亡及保全證據，已向檢察官建請實施預防性羈押。 #竊盜 #陳嫌 #侵占 #校園 #行竊 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 狠母簽「賣身契」逼14歲女兒被睡14次 1原因二審判決逆轉 - 社會 又是「喝好水」！新竹6旬婦撕毀公投票還丟進票匭 遭當場送辦 - 社會 賊光顧果園不偷蓮霧只偷這東西 變賣銷贓卻因「實名制」栽了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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