42歲陳姓男子，上月間混入台大等多所校園行竊，大安分局在上月6日至10日期間，就接獲6起遭竊盜及侵占案件的報案，立即成立專案小組展開偵辦。

警方依嫌犯特徵全面調閱監視器追查，鎖定平日靠打零工維生的陳嫌涉案，前往文山區陳嫌租屋處將他拘提到案，現場查扣悠遊卡1張、衣褲3件、球鞋2雙等贓證物。

陳嫌坦承竊盜、侵占學生物品，再持金融卡盜領等犯行，訊後依竊盜、侵占、詐欺等罪嫌移送法辦，警方認為陳嫌因反覆實施竊盜、侵占等犯罪行為，為防止逃亡及保全證據，已向檢察官建請實施預防性羈押。