立法院教文會今(23)日審查〈性別平等教育法第27-1條條文修正草案〉等案，立委萬美玲指出，校園性侵害、性騷擾及性霸凌通報件數量，近5年內逐年升高，教育部回應是落實通報的結果，萬美玲痛批荒謬，無法接受這樣的說法。

萬美玲質詢指出，從教育部學生事務及特殊教育司提供統計資料顯示，校園疑似性霸凌、性侵害及性騷擾通報統計，民國105年分別為981件、1585件、4207件，到了107年則達128件、1766件、5982件，109年更增加到277件、2535件、10681件，增加1到3倍不等。

萬美玲表示，調查目的不在於找出黑數，外界好奇的是為何案例不斷增加？

教育部次長林騰蛟回應，這是近年來教育部積極宣導並落實性別平等事件通報的結果，即便當中只是疑似案件，也要求學校得通報，若有延遲通報或不報，會依法處罰新台幣3到15萬罰款，才會出現如此調查數據結果。

立委林奕華指出，性平案件總數一直增加，看的出來在校園性平事件統計當中，國中、國小占比很高，是否代表這個階段的性平教育要再加強。

林騰蛟說，國中、國小在性平案件數的確偏高，顯示未來在性平教育的落實，教育部會持續加強。

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