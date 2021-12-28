玉山文教基金會長期關注藝術與人文發展，推動文化平權與美感教育，於12月27日獲頒第8屆教育部「藝術教育貢獻獎」績優團體獎，展現玉山在投入藝術教育推廣及善盡企業社會責任的作為，深受評審的肯定。

玉山文教基金會執行長王志成表示，玉山長期投入資源在兒童藝術教育的扎根，從教室到劇場，以「前導學習」、「觀賞演出」及「演後分享與討論」三階段，建構完整的藝術學習歷程，深耕孩子的美學素養。在推廣藝術教育的過程中，需要藝文場館、藝術家、表演團體的通力合作，以及學校師生和玉山志工們的共同參與，玉山結合內外部資源及力量，持續發揮影響力，促進城鄉藝文交流，讓偏鄉孩童也有探索藝術的世界的機會。本次獲獎讓我們更有信心的持續往前推進，散播文化種子，將藝術能量向外傳遞。

孩子是國家未來的希望，面對充滿挑戰的未來，培養人文藝術的底蘊，將協助孩子從容面對環境，進而開創更美好的世界。玉山文教基金會長期致力建構藝術教育的基礎工程，包含與國家兩廳院合作推廣「輕鬆自在場」打造共融劇場；與臺中國家歌劇院舉辦「藝起進劇場」玉山專場活動，帶領學童體驗表演藝術；與高雄衛武營合作「劇場藝術體驗教育計畫」，培養青少年人文知識與藝術賞析的樂趣；與國立臺灣美術館舉辦「Play ARTs兒童創作坊」，培養學童美感與想像力；與國立公共資訊圖書館辦理「繪本創作工作坊」，邀請知名作家、繪本創作者及出版社與老師們進行繪本創作分享，引領老師們激發教學創意，為臺灣文創培育更多人才。

玉山文教基金會長期以具體行動表達對於藝文的支持，除了在偏鄉學校展開，也結合當地特色資源，舉辦各式藝術教育活動，透過教育推廣的普及形式向下扎根，讓學童享受豐富的藝術教育資源、啟發對藝術的興趣，並帶動社會正向的力量，創造更多走入人群的美學價值。