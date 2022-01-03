追求永續愛地球，企業紛展創意。中國人壽3日宣布其在2021年12月已加入「奉茶」行列，在雙北、花東等單車行經路徑上設置奉茶據點，供民眾取用，減少買瓶裝水、製造廢棄物的頻率

疫情讓全台民眾幾乎都留在台灣出遊，不少人會以單車進行各景點的觀光兼運動，中壽指出，民眾口渴了就去便利商店買瓶水的習慣，會為環境帶來負擔，據統計，全台每年瓶裝水銷量接近10億瓶，除產生瓶裝廢棄物，也會造成約9.3萬噸的二氧化碳排放量。

中壽強調其要推動環境永續，因此響應結合永續環保及社會創新的「奉茶」行動，成為循環減碳100+倡議企業唯一的保險業者，結合健康、環保與社會議題，在雙北、花東觀光地區及單車行經路線設置奉茶據點。透過「奉茶」APP飲水共享地圖分享據點位置，讓路過的民眾和觀光客可有免費、乾淨的飲用水。推廣多喝水多健康、減少瓶裝廢棄物的理念，進而達成源頭減塑與碳排減量，發揮壽險公司環境倡議的影響力。

中壽總經理黃淑芬表示，推動環境永續一直是中壽規劃ESG策略時關注的重點，除響應行政院環保署「全民綠生活」的友善環境生活方式，並持續在中壽內部推廣減塑行動。

這次中壽與原點社會企業合作，將台灣農業社會的奉茶文化與現代科技結合，透過「奉茶行動」APP搜尋鄰近免費奉茶站裝水，打造飲水共享地圖，便利、減塑又健康，更傳遞暖暖的古早人情味。奉茶行動概念深獲行政院政委唐鳳及環保署推薦，從2020年推動迄今獲得近20萬人次響應，減少約25萬支廢棄塑膠瓶。

中壽是在「淡水商圈－文化觀光協會」、「大稻埕商圈－埕樂通」、「三峽老街－禾乃川國產豆製所」，以及友善單車族的好夥伴「花蓮市－麗軒國際飯店」、「台東縣太麻里－原住民族家庭服務中心」設置奉茶站，提供往來民眾、觀光客與運動族群便於盛裝飲用水。透過中鎮壽的具體行動，期望影響更多人響應源頭減塑及多喝水的健康概念，同時減少溫室氣體排放量，展現多元化的永續效益。