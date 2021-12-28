教育部今天公布全國155所大專校院的註冊率，許多學校面臨「溺水」。教育部表示，因為少子化，從現在到117年，大專校院招生都會受到很大影響，建議他們積極籌措資金，保持財務健全，即使學生不多，也可以撐過去。

註冊率能反映一所學校的辦學績效嗎？教育部技職司長楊玉惠表示，目前有寄存招生名額的制度，非常多學校將名額寄存到教育部，現在招生數都減少，但之後如果有需要時，可以提出來運用。

楊玉惠說，因為有寄存制度，學校招生數減少，註冊率就會提高。因此，單從註冊率不容易看出學校辦學的好壞，還要搭配學校財務狀況一起看，才能看出端倪。

教育部高教司長朱俊彰則說，因為少子化，從現在到117年，大專校院招生受到很大影響。之後會走出谷底，生源增加，屆時大專校院可將寄存在教育部的名額拿回去，增加招生數。

朱俊彰建議目前遭遇經營困境的學校，盡量透過募款或其他管道籌措資金，讓學校財務健全，即使學生少，也可撐過去。同時，教育部也會透過一些政策協助學校招收學生，譬如引導他們去招新南向國家的學生。

學生及家長如何選擇學校？朱俊彰說，除了看註冊率，還要看學校的財務狀況。今天教育部已公布各校的可用資金、學雜費占總收入的比例及學校負債比例等資料，明年2月會再公布學校各項收支狀況，綜合起來，就可以呈現出學校完整的財務狀況。

朱俊彰舉例，如果一所學校學雜費收入占總收入的比例很高，那代表沒有太多其他財源，主要運作經費都是來自學雜費。如果這所學校的學生數又很少，那財務可能出問題。