何思靜在片中演出校花，本身也頂著「輔大校花」光環出道。（陳俊吉攝）

婁峻碩分享初戀回憶，是走超純愛路線。（陳俊吉攝）

婁峻碩跟何思靜在校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》演1對，男生更是扮演女生的初戀情人，今兩人大方分享各自初戀，婁峻碩說自己的初戀是在國三，當年光是碰個小手就全身酥麻，曾用存了很久的零用錢去西門町路邊攤買項鍊送給對方，女生收到也十分開心滿足，完全是純純的愛戀。

被譽為「輔大校花」的何思靜，初戀即是前任，兩人在一起5年，是在高中考完大學放榜後才開始交往，當時男生是透過Line告白，兩人交往1、2周才公開，巧的是，男方家裡真的是開早餐店，常送她玉米蛋餅跟熱紅茶，但何思靜是AA制的女生，吃早餐都有付錢。

何思靜目前恢單9個月，她說分手原因有點像電影《六弄咖啡館》的情節，男生還在念書，而自己已開始工作，雙方生活目標越離越遠，她坦承自己在感情中不是果斷的人，起初開不了口提分手，是在拍攝《早餐》的期間不斷看回放，因為飾演的角色敢愛敢恨，受到角色性格影響才提起勇氣說分手。

日前ØZI被爆性愛影片外流、和Keanna曖昧私訊曝光，曾合作過的婁峻碩說自己有看到新聞，但沒有特別關心對方，認為當事人應需要時間跟空間去消化，也說自己沒有做過錄性愛片這種事。