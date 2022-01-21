宋柏緯在片中有場淚崩的戲令他緊張不已，幸好有李沐用心和他對戲有。（華映提供）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。

宋柏緯在新片《我吃了那男孩一整年的早餐》中難得有新造型，剪了1頭短髮，扮演高中吉他社社長，更有顛覆以往形象的無厘頭演出，展現冷面笑匠的一面，更大秀吉他才藝與歌喉，擺脫以往王子形象。戲裡他挑戰淚崩哭戲，開拍前緊張不已在劇本畫上難度8顆星記號，以及外地拍戲體驗，跟大家打成一片印象深刻，讓他直呼演出本片是挑戰最多的一次。

宋柏緯是新生代新生代備受矚目的演員，拍攝過多部廣告與MV及戲劇，2018年分別以2部電視劇作品入圍金鐘獎最佳男主角和男配角，表現獲得肯定。去年還與黃秋生、KID一起主持綜藝節目《開著餐車交朋友》，而他本身熱愛彈吉他，是離合器樂團的吉他手，2019年推出第一首創作單曲《溫開水》後，陸續都有音樂作品發行，演員與歌手身份兼具，相當有才華。他在片中扮演吉他社社長，導演杜政哲讓他一展音樂長才，在戲裡他想讓吉他社恢復往日輝煌，但過激的熱血和句點王的對話，總是讓他換到漠視的白眼。他自認這個角色跟自己某部份滿像，既熱愛音樂、愛彈吉他，電影中他總是在用完美比例泡奶茶，正好奶茶就是他熱愛的飲品。

這次他不僅捨棄招牌中分長髮，難得剪了一頭超短的短髮造型，看起來更具青春氣息，更突破以往帥氣風格的戲路，有很多搞笑的可愛表現，令人莞爾。導演杜政哲表示2人第一次合作是在他執導的電視劇《若是一個人》，當時覺得他是很ㄍㄧㄥ的人，曾提點過他表演可以再放開一點，這次合作發現可能宋柏緯願意打開心房，大讚：「柏緯這次讓我看到跟以往完全不一樣的表演，他做到了，非常厲害！」

宋柏緯也表示導演非常溫柔，也很願意給演員表演空間，所以大家有時會點子齊發，即興加戲，玩得很開心。而李沐則笑稱遇到宋柏緯才第一次發現，竟有人比自己還要害羞，而且剛認識時超安靜，不過在合作過程中發現，他只要拿到一拿到吉他，就會搖身一變成亮眼的搖滾巨星。另外飾演他吉他社社員兼室友的大鶴也表示，因為2人先前合作過，默契超好，他說：「這次宋柏緯更放得開，一場宿舍吃鍋的戲碼，我們互相接對方丟的梗，讓大家都笑哈哈。」

宋柏緯在片中雖然看似樂天開朗的高中生，但有場難過淚崩的戲令他緊張不已，坦言這場在吉他社拍的哭戲，讓他畫劇本重點時打了8顆星記號，覺得難度很高，幸好有李沐用心和他對戲，只有拍他的鏡頭，李沐也跟著掉淚，都很進入狀況。李沐也認同表示這場戲對他們來說都很難，「但宋柏緯挑戰更高，因為他的角色講什麼都很誠懇，但不表露太多情緒，因此演來不容易。」宋柏緯則說：「我覺得這場的演出是很有挑戰，因為角色能從中明白青春這件事，我覺得滿感人的，有一種回放學生時代經歷的感覺，更想好好表現。」

《我吃了那男孩一整年的早餐》1月28日上映。