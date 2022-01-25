劉子銓挑戰試鏡吃漢堡表情豐富。(台北海大提供)

劉子銓表演能力在演藝圈很受肯定。(取材至臉書)

許維琪擔任網紅培訓課程講師。(台北海大提供)

台北海洋科技大學(台北海大)演藝時尚事業管理系「網紅培訓」課程請到知名經紀人許維琪擔任講師，她以「經紀人與演員的溝通之道」為題，指導同學試鏡技巧。上課時，她從包包中拿出好幾個漢堡，考驗同學吃漢堡試鏡廣告，現場還包括了因演出電影《無聲》演技受肯定的劉子銓。

許維琪陸續擔任過林俊傑、趙又廷、阿杜、涂善存等藝人的經紀人，有「天王製造機」之稱，她很重視藝人辨識度和態度是否準備好當藝人，稱讚劉子銓高度很夠，上台不怯場非常值得讚賞，連誇了好幾句，「態度落落大方，口齒清晰，聲音的質地很好，頗有大將之風，未來可期」，現場同學反應熱烈，還有同學問「老師還有沒有多的漢堡，我肚子好餓」，笑翻全班。

劉子銓是戲劇大腕劉亮佐的兒子，當初劉子銓以第一名考進台北海大後，劉亮佐不久也受邀擔任演藝系系主任。劉亮佐到任台北海大演藝系系主任後，努力安排台北海大演藝系課程，他將創新開「音樂劇」課程，還開音樂演唱技巧及編曲創作、流行舞蹈，甚至連PODCAST製作也有，都是當下最重要的幕前幕後藝人培訓課程。

除此之外，台北海大定期找名人來幫同學練功，例如荒謬大師沈玉琳、唐從聖、嘻小呱、Gino、小刀。幕後新媒體經營課程也找17live的千萬星座專家艾莉絲、音樂人韓羅賢等人指導。

而許維琪曾隨旗下藝人涂善存拍攝衛視中文台電視劇《我和我的鋼四壁》，到台北海大借場地，讓她對校舍新穎印象極好；她這次到台北海大開講試鏡技巧後，感受深刻，「人人都可以是明星，如何爭取當明星的機會！？很羡慕台北海大的同學，有這樣好的環境和專業的老師們與時俱進的教學。」