封測廠超豐(2441)今日召開線上法說，展望2022年上半年，總經理甯鑑超表示，儘管面臨材料短缺和設備交期拉長挑戰，但新產品開發導入（NPI）持續增加，且車用電子需求強勁、預期可望倍增，預期上半年營運表現仍將優於去年同期。

超豐2021年自結營收創194.61億元新高、年增32.37％。毛利率32.22％、營益率29.02％，分創新高及歷史第三高。稅後淨利46.03億元、年增達72.92％，每股盈餘（EPS）8.09元，亦雙創歷史新高。

甯鑑超指出，超豐2021年營運動能主要來自4方面。首先，來自電源管理晶片、微機電（MCU）、USB 4.0、5G、WiFi 6等產品需求持續旺盛。其次，東南亞及非洲國家通訊設備升級和物聯網普及化，帶來另一波半導體需求強勁成長。

第三、受G2中美貿易紛爭影響，全球供應鏈轉單效益持續擴大，最後，生產受長短料影響銜接不順，造成庫存需求增加，且使庫存水位增加成為新常態。甯鑑超表示，上述原因使超豐去年營運有一定支撐。

展望2022年，甯鑑超對超豐上半年營運維持樂觀看法，表示將優於去年同期，惟材料短缺及設備交期拉長為營運面臨的主要挑戰，是目前需特別用心的地方。

甯鑑超指出，超豐新產品開發導入（NPI）持續增加，尤以覆晶四方平面無導線（FCQFN）為最，且車用電子需求強勁，預期將倍數成長。為滿足訂單需求，超豐將持續擴充產能及設備因應，頭份二廠和新晶圓測試二廠將於年中完工，並陸續開出新產能。