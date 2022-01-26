統一超(2912)7-ELEVEN為提供高品質冷凍生鮮，首創超商進駐冷凍臥式海島櫃「嚴選素材鮮物」專區，提供多元鮮物選擇，帶動門市相關類別業績成長20%，7-ELEVEN再將「年年有魚」端上桌，獨家引進與花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲，以滿足農曆新年輕料理需求。

7-ELEVEN瞄準輕料理需求，自2019年起投入擴大門市冷凍設備與商品，已有超過3800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加40%；為提供高品質冷凍生鮮，採用全程-18度C冷凍環境配送，以高規格「鮮度管理」首創超商進駐冷凍臥式海島櫃「嚴選素材鮮物」專區，引進多達50款冷凍調理食品，引進美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇，帶動門市相關類別業績成長20%。

農曆新年將至，7-ELEVEN持續滿足輕料理需求，「年年有魚」端上桌，以鮮度管理、在地採購、友善海洋三大作法，並獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲；7-ELEVEN表示，年輕客群以簡單速成輕料理為主要居家自煮模式，「嚴選素材鮮物」專區引進高品質冷凍生鮮以小包裝、拆封即煮、一鍵料理等差異化做法，讓7-ELEVEN成為離家最近的便利快超市。