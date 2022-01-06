第一次約會讓對方留下好印象相當重要，一名男網友分享，跨年當天，女友妹妹和認識不久的男生出門約會，結果回家抱怨，對方去哪都要看導航，讓她相當傻眼，不料貼文曝光後，反遭網友嗆「女生在幹嘛，不會幫忙找路嗎」。

原PO在PTT汽車板發文表示，跨年當天，女友妹妹和認識不久的男性朋友約會，結果妹妹回家後抱怨，他們只是在附近吃飯、逛街，但對方不熟路況，開車過程一直看導航，讓她相當傻眼。

原PO認為，除非是到外縣市，或是第一次去的地方才會需要看導航，「附近晃晃還要用導航，好像真得滿弱的」，好奇詢問男生開車一直看導航，是不是真得滿掉漆的。

貼文曝光後，不少網友留言反嗆，「女生在幹嘛，不會幫忙找路嗎」、「副駕不幫忙導航，換一個比較快」、「有車坐就不錯了，還在那邊嫌東嫌西」、「當男生真難，不用導航迷路也被罵，用導航要被說弱」。

但還是有網友認為，對路況不熟真的很扣分，「除非臨時起意，不然可以先規劃路線，甚至看過街景，會讓對方有信賴感」、「我如果很重視這場約會，前一天一定會實際自己跑一次路線」、「導航都不會看的話確實很掉漆」。