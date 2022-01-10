派翠克（左）加碼分享「使用投幣式望遠鏡觀景」的曖昧密技，令梓梓羞紅了臉。（TVBS提供）

派翠克、梓梓日前上TVBS《地球黃金線 網路版》分享開車即可到達的私藏夜景勝地，不但免去人擠人困擾，從下午待到傍晚，還可同時欣賞到夕陽餘暉以及絕美夜景，並將台北101、信義區等美景盡收眼底，絕對是最浪漫的約會景點之一。派翠克更加碼分享看夜景時讓感情迅速增溫的小技巧，曖昧舉動一出，梓梓立刻露出害羞表情，直呼：「好癢！」

為掌握最佳夜景觀賞時機，2人抓緊時間驅車前往內湖「碧山巖」。爬過一小段階梯後，180度大台北絢爛夜景映入眼簾，見到美景當前，派翠克自告奮勇表示，要幫梓梓拍「男友視角」照，成功拍出絕佳長腿比例照，讓梓梓看了心花怒放，大讚派翠克的超強技巧：「好好看喔，你好會拍！」

派翠克（左）、梓梓到台北人氣居酒屋用餐約會。（TVBS提供）

除了夜景之外，派翠克進一步分享「使用投幣式望遠鏡觀景」的曖昧密技。他進一步解釋，「一人用一隻眼睛看，面對面的距離就會非常靠近」，感情也能因此快速增溫。2人現場演繹一段「望遠鏡觀景增溫法」，並用氣音小聲交談，現場曖昧程度爆表，讓梓梓摀嘴羞喊：「心很癢！」

看過絕美夜景後，他們前往台北超人氣排隊居酒屋，店裡關東煮、炸雞、串燒及烤飯糰等美食，皆為銅板價，親民價格不但讓店裡人潮絡繹不絕，超高CP值的美味，也讓梓梓大力推薦，認為非常適合帶女生約會。

節目最終大抉擇階段，派翠克給梓梓2個選擇，「要自己的車鑰匙還是派翠克家裡鑰匙？」只見梓梓毫不猶豫選擇了自己的鑰匙，並急忙解釋，「雖然今天是完美約會，但與派翠克的聊天室還是『空白的』，從來沒有聊過天」，希望日後有機會跟他慢慢培養感情。