經濟部23日公布11月工業生產指數為137.86，創歷年單月次高，年增12.19％，製造業生產指數為141.16，年增13.13％，創歷年單月新高，皆為連續第22個月正成長，主因新興科技應用及數位科技轉型持續拓展，加上全球終端需求增溫所致。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增20.06％，為推升製造業生產成長之主要貢獻來源，主因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁，帶動晶圓代工、構裝IC產能滿載，加上大尺寸工控、醫療等產業面板生產續增所致。電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，年增13.21％，主因雲端資料服務、消費性電子產品需求強勁，加上廠商擴增國內產能，以及供應鏈缺料緩解部分訂單遞延至本月生產所致。

傳統產業中，受惠全球經濟穩健成長，終端需求續強，國內科技大廠擴廠，加以上年同月部分廠商產線歲修，比較基期偏低，致機械設備業、基本金屬業、化學原材料業分別年增19.16％、8.49％及3.19％；汽車及其零件業則年減1.38％，主因晶片短缺影響小型轎車、客貨兩用車產量，以及重型柴油車六期排放標準於9月全面實施抑制小型貨車買氣，惟汽車零組件受惠外銷訂單續強，以及廠商擴增產線，抵銷部分減幅。