貿聯-KY(3665)以企業價值約4.51億歐元完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群100％股權收購，今天起，工業應用事業群正式稱為INBG並認列收益，成為貿聯-KY的事業體成員。

INBG全球擁有15個生產基地和3000多名員工；2020年經會計師查核的銷售額為4.316億歐元，毛利為1.073億歐元，息稅前利潤為2915萬歐元；2021年自結的銷售額超過5億歐元，成長強勁。INBG致力於材料研究以達到極端條件的最高要求，包含符合一級無塵室製造標準(如半導體產線)線束，其次為數據中心高速線領導者並參與技術規範制定，以及醫療用微型抗菌矽膠線束領導者。此收購不但加速實現貿聯全球布局的長期策略，同時達成產品附加價值的提升，並切入高端應用客群。

貿聯-KY預期整合後預期綜效包括，擴大跨事業群交叉銷售機會：增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能；提升採購成本優勢：透過資源整合、分享和導入成功案例，達成區域採購的規模最適化；短鏈優勢：一站式產品設計、製造以及跨應用技術支援，透過全球布局的短鏈優勢，快速回應客戶需求。

INBG業務涵蓋6大先進領域，2020年銷售佔比中，矽膠應用線材占比19％，主要適用於皮膚的醫療矽膠線束，以及應用於電動車高壓線、電力能源傳輸等矽膠應用線材；客製化線束設計占比19％，提供一級無塵室製造(半導體、光學、航太、面板製造領域等)所使用之線束、以及車廂間跳線系統、內視鏡開發解決方案；數據通訊解決方案占比10％，主要供應大型數據中心400G高速銅纜；醫療保健占比19％，主要供應醫療毫米級微型線束、特殊抗菌塑料線束、可重複消毒線束等第5類、6類、7類線，應用於呼吸器、醫療成像儀器(如C型臂X光機)和牙科相關設備應用。機器人解決方案占比14％，主要供應線束系統封裝包和功能包給工業機器人、視覺機器人和工具校準系統；工業自動化與驅動裝置占比19％，主要供應通訊線束、運動控制組件給工業驅動裝置、自動化電機電源系統。

公司表示，工業應用事業群營運健全且獲利穩定，收購後將不會進行組織重整計畫。