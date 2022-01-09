桃機染疫事件持續擴大，疫情指揮中心拍板將第3劑疫苗間隔，從原本的5個月縮短為3個月，且18歲以上都可預約接種，昨日各地不少醫療院所都出現搶打潮。指揮官陳時中表示，疫苗絕對足夠，國內目前還有800多萬劑疫苗，輝瑞／BNT、莫德納及高端有各約250萬劑，AZ也有約120萬劑。

Omicron攻陷桃機，指揮中心7日宣布，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，已施打兩劑疫苗，且間隔滿12周的18歲以上民眾，應接種第3劑追加劑。

指揮中心拍板將第三劑間隔縮短為12周。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，前兩劑打mRNA（輝瑞／BNT、莫德納）及高端者，追加劑可打莫德納（半劑量）、輝瑞／BNT及高端；前兩劑打AZ者，可施打莫德納（半劑量）、輝瑞／BNT及高端。

指揮中心宣布擴大第3劑施打對象後，引發民眾搶打潮，北市疫苗預約平台昨上午重啟後，系統一度癱瘓，有民眾向診所詢問第3劑接種事宜，對方竟表示沒辦法打，不僅民眾反映資訊亂、找不到疫苗可打，基層醫師也疾呼，中央應重啟1922疫苗預約平台。

對此，陳時中說，疫苗量絕對足夠，數量還很多，應該是診所人員還停留在以前觀念，認為要等到一定人數才能打，現在已改為「有人來就可以打」，目前國內新冠疫苗尚有800多萬劑，其中輝瑞／BNT、莫德納及高端有各約250萬劑，AZ也有約120萬劑。