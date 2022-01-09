愛爾蘭55歲女歌手辛妮歐康諾（Sinead O'Connor），過去曾以精緻臉蛋與渾厚又嘹亮的嗓音縱橫當地樂壇，加上她總是以視覺感強烈的光頭造型示人，受到大批粉絲的喜愛。而有過4段婚姻的辛妮歐康諾，也同時擁有4名子女，但她卻在本月6日突然發文，透露17歲兒子失蹤的消息，不料隔日就收到警方尋獲屍體的消息，讓她相當自責與崩潰。

辛妮歐康諾6日於個人推特上，貼出17歲兒子沙恩倫尼（Shane Lowry）的照片，焦急表示沙恩從上周開始就曾2度試圖輕生，他們才緊急將他送醫，沒想到之後他就逃出醫院下落不明，讓所有人十分擔心；辛妮歐康諾還不斷向兒子隔空喊話「你的生命很寶貴，你突然消失真的嚇到我了，一點都不好笑，拜託你做正確的事，沒有你我的世界會崩潰，你是我的心臟請不要阻止它繼續跳動，也請你不要傷害自己」，引起網友留言並瘋狂轉發消息，希望能盡快找到他。

不料，7日警方便來電透露尋獲沙恩的遺體，辛妮歐康諾的經紀公司隨後也向媒體證實了這個噩耗，沉痛懇請外界留給辛妮歐康諾及沙恩父親等家人一些空間，讓他們一同度過這個艱難的時刻。昨（8）日辛妮歐康諾再度難過發文，道別摯愛的兒子，也呼籲大眾不要效仿他的做法，令粉絲們看了相當鼻酸。

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