《反骨男孩》成員艾瑞絲（本名：盧昕妤）先前從電競實況主走紅，之後投身Youtuber界成為《反骨男孩》的一員，有雙超大電眼和甜美臉蛋的她，在網上擁有不少粉絲，而她也常不吝分享美照，近日她曬出自己穿著低胸禮服趴在車頂上的照片，東西半球呼之欲出，引來粉絲喊超辣，而她配文表示寧可找個可靠的對象交往，也不要情話禮物，意有所指分享感情觀。

艾瑞絲近年來人氣扶搖直上，去年她在推出性感寫真年曆前透露家中因此出現一場戰爭，片中她跟酷炫分享煩惱，表示跟媽媽說穿丁字褲拍了性感照片後，引來母親大反彈，要求她不能推出這本年曆，大罵：「我們也不缺錢，妳沒必要拍裸露照片」，又表示沒臉面對親友，媽媽最後更放話不惜違約，「錢我賠」。

對此，艾瑞絲更表示，再加上刺青、買車等意見不合的風波，導致母女倆關係陷入冰點，幾乎都不講話，她更坦言做這些決定都是先斬後奏，只因為過去跟父母溝通都失敗的經驗，讓她在生活上索性都自己決定便實行，她強調自己平時並沒有不良嗜好，男女關係單純，加上已經28歲了，認為不該事事都向父母妥協，但談到親子關係破裂，還是讓艾瑞絲十分心碎，承認常常私下偷哭，無奈反問：「難道必須到斷絕關係嗎？」

獨立的艾瑞絲最近又發展新身分，投身好友開的車行當銷售員，因此常看到她親自化身車模拍美照，6日她發文寫下：「跟有責任心的人談一場健康的戀愛，比任何情話禮物都珍貴」，並分享自己趴在車頂、或是穿中空裝坐在車內露出小蠻腰的照片，網友回應：「要尋找有責任的男人」、「圖文不符」、「肯負責任就愛情全壘打，不然就變成再見全壘打」、「艾瑞絲很適合冷艷很正」。