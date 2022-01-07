53歲音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年驚傳在上海跌倒，因腦溢血中風回台灣休養，2年前又傳出在台東跌倒住院，近日媒體報導，醫生判定袁惟仁為無意識狀態的植物人，目前正由二姊照顧。而他前妻陸元琪坦言內心五味雜陳，目前忙著養育一雙兒女袁義、袁融的她，最近分享兒子袁義通宵工作，獨立又貼心的個性令人心疼，她更曬出母子對話截圖，可見她向兒子撒嬌說：「好可憐喔，好想你喔」。

袁惟仁早年以「凡人二重唱」出道，更獲得重唱團體金曲獎，後來他轉戰幕後，成為S.H.E、動力火車、齊秦的專輯製作人，更以天后那英的〈征服〉入圍金曲獎最佳作詞最佳作曲獎，2018年他在上海錄影時意外摔跤，緊急送往上海瑞金醫院醫治後發現不僅有腦溢血，頭內還有良性腫瘤，同年底他回到台北繼續治療。

近日，媒體報導，袁惟仁前年在台東老家摔了一跤後，近日被醫師診斷為無意識狀態的植物人，目前只能臥床，且無法辨別人，讓外界十分憂心，但也引來部分酸民攻擊，對此，袁惟仁兒子袁義忍不住在IG限時動態回應：「只要有人留言，罵的不是我、而是我爸，我就好想跟全世界說他的好，說他只是在休息，沒有做錯任何事」，並強調：「他不會知道你們怎麼罵他，但是我會」。

據知，快要20歲的袁義2年前考進黎明科大影視傳播系，近年邊就學邊工作擔任攝影師，曾接下拍攝陶晶瑩等演唱會側拍花絮的工作，3天前發生地震，陸元琪第一時間曬出跟兒子對話截圖，分享與兒子間的溫暖對話，直言：「家有愛我的親少年兒子，再疲累也覺幸福」，後來她再曬出兒子通知她今晚會熬夜工作、晚點回家的對話紀錄，虧：「有個人工作到這個樣子了，但誰可以告訴他，對母親可以熱情一點比較好餒」，而圖中可見袁義跟陸元琪說：「我今天會早上才回家哦，不用留燈」，陸元琪回：「喔好吧，我會想你，我會哭，沒有你的日子裡我會好好照顧自己」，可見母子情深。