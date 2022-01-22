山友林心聖表示，清晨攀登主峰時，從風口以上沿路都有積雪，北風玉山氣象站也都是一片雪白，一眼望去的銀白世界，非常漂亮，這趟攀登相當值得。(山友林心聖提供／吳建輝南投傳真)

玉管處副處長林忠杉表示，玉山北峰今天清晨7點05分時，出現降雪，氣溫約0.7度左右，從主峰碎石坡風口一直到玉山主峰頂都有降雪。（玉管處提供／吳建輝南投傳真）

持續低溫及水氣玉山北峰22日清晨再度降下白雪，讓玉山步道從碎石坡風口一直到主峰頂沿線，都覆蓋白雪有如灑糖霜般的童話世界，而最近水氣充足全台持續降雨，但氣溫回升，前幾天有降下短暫白雪的合歡山反而今天沒下，讓在合歡山等待許久的遊客撲空，敗興而歸。

玉管處副處長林忠杉表示，玉山北峰今天清晨7點05分時，出現將雪，氣溫約0.7度左右，從主峰碎石坡風口一直到玉山主峰頂都有降雪，而排雲山莊溫度約1度，只有下雨未降雪，排雲燈山服務中心的氣溫則是有7度，同樣陰天未降雪。

山友林心聖表示，清晨攀登主峰時，從風口以上沿路都有積雪，北風玉山氣象站也都是一片雪白，一眼望去的銀白世界，非常漂亮，這趟攀登相當值得。

林忠杉說，近日山區持續低溫、濕冷，玉山步道沿線都有積雪、結冰情形，因此呼籲山友在雪地登山時，務必穿上冰爪才能攀上主峰，並注意步道結冰、濕滑，也提醒山友要時時注意自身狀況，加強保暖。

而合歡山因21日有降雪，因此22日同樣有上雪民眾上山等雪，但沒想到撲了空，原因是水氣雖然充足，但東北季風減弱，氣溫不夠低，因此沒有降雪，但整個合歡山區又濕又冷，讓許多民眾大喊吃不消，只能失望下山。