許多民眾會趁春節連假期間出遊，中央氣象局指出，今年春節假期天氣變化不斷，明天至除夕之間降雨轉冷，初一、初二回溫，初三後有雨勢增加且溫度下降的趨勢，氣象局表示，由溫度及水氣預估，目前小年夜、初一及初二3000公尺以上高山降雪機率較高。

中央氣象局指出，今年春節假期天氣變化不斷，明天至除夕之間降雨轉冷。（林良齊攝）

中央氣象局預報中心技正羅雅尹表示，小年夜、除夕受到冷氣團影響，中部以北、宜花天氣偏冷，平地溫度恐僅12度至14度，其他地區早晚氣溫低，但迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨勢趨緩漸轉為多雲到晴的天氣。

羅雅尹說，初一及初二冷氣團減弱，氣溫稍回升，水氣漸漸增加，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，中部平地會有零星雨勢，南部雲量則會較多；初三及初四接近大陸冷氣團強度的冷空氣通過，各地漸轉涼，中部以北及東半部降雨機率增。

羅雅尹說明，目前降雪機率較高的時間落在小年夜、初一及初二，3000公尺以上高中降雪機率大，但至於如太平山等高度較低的山區降雪機率則偏少。

羅雅尹提醒，初二及初三西半部清晨有局部霧、馬祖及金門等地可能會有低雲或影響能見度，民眾搭乘班機時應注意。