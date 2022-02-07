香港特首選舉2月20日提名在即，3月27日進行投票，不過迄今未有重量級政治人物表態參選。有港媒透露，香港中聯辦副主任等高層在農曆春節假期期間，個別約見建制派中的重量級人士，諮詢其對特首人選看法，但期間中聯辦官員並未提出具體下任特首人選，僅聽取他們對人選的意見。

《星島日報》稱，有關諮詢工作在大年初一以後進行，獲中聯辦諮詢的建制派重量級人士，包括現任及前任政協常委、愛國愛港陣營內主要團體領導人。據悉，相關諮詢工作由中聯辦副主任親自進行，採取「一對一」諮詢，了解他們對特首選舉、特首人選的意見。

但報導指出，中聯辦官員僅聽取意見，沒有發表評論，亦沒有提及下任特首人選。由於特首選舉臨近，有受諮詢人士對於中央現階段仍進行這種「開放式」諮詢工作，亦感到奇怪。

值得一提的是，特首提名將至，但目前為止包括現任特首林鄭月娥等人都未公開鬆口表態參選；至於大陸全國政協副主席梁振英在多次接受媒體採訪時，曾語帶暗示有興趣參選，但也未公開表態。

報導引述大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳說法認為，有意參選者在沒有得到中央祝福，以及有信心獲得一大部分選委支持之下，一般不會願意公開表明參選意向，「大家都在研判形勢，要知道自己有多少勝算，但問題是，一旦未得到祝福，沒有信心得到選委支持，就不知道勝算」。

劉兆佳也直言，過往特首選戰較早開打，原因在於有為數不少的反對派選委存在，而處於弱勢的有意參選者，希望透過拉攏反對派，獲得提名票及投票時的暗票機制，最終殺出重圍。而反對派亦可藉此在選舉中，發揮影響選情的關鍵作用。

劉兆佳說，「以前有反對派也會提名參選人，他們希望在這個過程中產生某種主導作用，對未來特首提出要求，影響民意，最後達成左右選舉的效果，他們傾向很早『出招』，而建制派，中央政府也要接招，不能讓反對派取得先機，設定選舉議程」。

不過，劉兆佳強調，北京中央一向希望見到特首選舉時君子之爭，不會因候選人的競爭，破壞香港穩定和愛國陣營團結，「中央這次肯定非常嚴謹認真，因為下一個特首任期是關鍵時刻，國際大環境劇變，要思考如何在該大環境下維護香港及國家安全，而本港社會經濟也處於轉捩關頭，要破解深層次矛盾，建立多元化產業結構基礎等等。」

劉兆佳坦言，中央不希望特首選戰出現惡性的激烈競爭，造成愛國力量分化，及讓外在敵對勢力有機可乘，「講事實擺道理是可以的，但人身攻擊、抹黑、派系分歧就麻煩了」。